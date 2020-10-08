РИАМО – 8 окт. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала видео с выступления дочери Надежды Песковой на турнире по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

«Так сказать: «Путь будущей чемпионки... Начало!». Хотя, мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свой собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно. Честно вам скажу, что не смогла смотреть на это без слез», — написала Навка.

Дочери экс-фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова шесть лет.​