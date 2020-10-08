РИАМО - 8 окт. В Московской области провели 617 тысяч ИФА-исследований на коронавирусную инфекцию, у 20% обследованных обнаружено содержание антител к Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента.

«ИФА-диагностика дает информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе – в бессимптомно форме. Исследование доступно всем жителям области бесплатно, по полису ОМС. Необходимо обратиться в городскую поликлинику», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы пройти ИФА-исследование, жителю региона нужно записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону: 8-800-550-50-30.

ПЦР-исследование проводят бесплатно при наличии симптомов простуды у человека. Для жителей без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии анализ проводится на платной основе.

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