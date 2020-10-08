РИАМО - 8 окт. Перевод части сотрудников комплекса городского хозяйства на дистанционную работу не скажется на качестве услуг в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные предприятия частично перешли на удаленный режим работы из-за негативной эпидемиологической обстановкой в городе.

«В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства», - сказал Бирюков.

По его словам, те, кто непосредственно занимается обеспечением жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

«В комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне», - добавил Бирюков.