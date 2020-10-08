РИАМО – 8 окт. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что пока в столице не собираются вводить цифровые пропуска, как весной этого года, передает ТАСС.
«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», - подчеркнул Данчиков.
Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Пожилых жителей столицы, а также людей с хроническими заболеваниями призывали соблюдать домашний режим.
Государственные московские школы с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы. А столичные компании обязали до 30% сотрудников отправить на удаленку.
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8 ОКТЯБРЯ
- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.
- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.
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