РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в присвоении и продаже чужой иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть четвертого отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 49-летней местной жительницы о хищении ее автомобиля иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 21-летний житель Чехова. Установлено, что мужчина одолжил на временное пользование автомобиль заявительницы, который впоследствии продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.