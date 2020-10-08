РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. Проблемы в работе систем инженерного обеспечения второго корпуса гимназии №16 городского округа Мытищи устранят до 20 октября, есть замечания к генеральному подрядчику, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.

В Мытищах прошло выездное совещание главы городского округа Виктора Азарова по второму зданию гимназии №16 и благоустройству территории между школой и храмом Рождества Христова. По школе в центре внимания были два вопроса: выполнение гарантийных обязательств ООО «ИСК «Родина» и контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в новой школе.

«Директор гимназии №16 Ирина Лобанова рассказала о том, что в процессе эксплуатации выявлен ряд проблем, в основном связанный с работой систем инженерного обеспечения. Есть замечания к генеральному подрядчику. Как отметила директор, работы по наладке ведутся, но в недостаточном темпе, хотя педагогический коллектив обеспечивает для этого все условия: в выходные здание находится в полном распоряжении строителей. Подрядчик заверил, что все замечания будут устранены к 20 октября», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что администрация держит этот вопрос на контроле. Также проконтролировали работу спортзалов и пищеблока как с точки зрения Covid-безопасности, так и в плане удобства эксплуатации оборудования. По словам Кольцовой, произведенная в Подмосковье мебель для столовой и современное спортивное оборудование положительно оцениваются как педагогами, так и родителями. Горячие завтраки, приготовленные в пищеблоке, ежедневно оценивает «Родительский контроль».

«По скверу между школой и храмом было дано поручение ускорить работы, чтобы успеть по максимуму воспользоваться благоприятными погодными условиями. Единственный объект, который будет смонтирован позже – детская площадка в центре сквера. Это связано со сроками поставки выбранного для нее интересного и высококачественного игрового комплекса», - отметила Кольцова.