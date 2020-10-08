РИАМО - 8 окт. Температура воздуха прошедшей ночью в Москве составляла плюс 12-14 градусов, таким образом, она стала самой теплой с начала месяца, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На ВДНХ минимальная температура составила 13,6 градуса, на Балчуге 14,2 градуса. В результате прошедшая ночь оказалась самой теплой в текущем октябре и четвертой самой теплой нынешней осенью», - говорится в сообщении.

Последний раз такая теплая ночь в мегаполисе наблюдалась 1 октября 1999 года. Тогда минимальная температура на столичной ВДНХ составила плюс 13,7 градуса.