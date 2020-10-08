РИАМО - 8 окт. Ушел из жизни председатель Московского городского Совета ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Во время Великой Отечественной войны Долгих пошел добровольцем на фронт и участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой.

«За время работы Владимир Иванович внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, в модернизацию отечественной экономики и развитие парламентаризма», - добавил Собянин.

Долгих пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации. С 2002 года руководил Московским городским советом ветеранов.

«Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память», - подчеркнул мэр.