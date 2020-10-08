РИАМО - 8 окт. На станциях Московских центральных диаметров дополнительно установили свыше 100 стоек SOS и 40 динамических табло, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«МЦД становятся еще комфортнее. <...> Табло показывают время отправления поезда, его маршрут, направление и сообщают о задержках», - говорится в сообщении.

На стойках SOS пассажиры могут подзарядить гаджеты и узнать расписание ближайших поездов.

Скоро на некоторых станциях установят погодные модули. Их выкрасят в цвета диаметров. Они позволят укрыться от сильного ветра, осадков и также зарядить свой гаджет.

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