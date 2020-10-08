РИАМО - 8 окт. Арбитражный суд Москвы признал законным предупреждение Московского областного УФАС России, выданное ООО «Жилресурс», о прекращении противоправных действий в отношении АО «Кросна-Банк», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

«Ранее в управление поступило заявление АО «Кросна-Банк» с жалобой на неправомерные действия ООО «Жилресурс» в части необоснованного выставления счетов за потребленную тепловую энергию», - говорится в сообщении.

После рассмотрения заявления, ООО «Жилресурс» выдали предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства. Интересы АО «Кросна-Банк» ущемлялись путем навязывания оплаты за потребленную тепловую энергию.

Не согласившись с указанным предупреждением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Жилресурс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность предупреждения Московского областного УФАС России.