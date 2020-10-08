РИАМО - 8 окт. В третьем квартале этого года пожарные и спасатели столицы спасли 278 человек, в том числе 236 на пожарах и 42 на водных объектах, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

С июля по сентябрь они совершили 6178 выездов для тушения 281 пожара и ликвидации 5897 происшествий.

«За этот период спасатели ликвидировали последствия 283 ДТП, 34 раза спасали людей во время происшествий на водоемах столицы, 4082 раза оказали социальную помощь населению, 451 раз выезжали по заявке «ртуть» для демеркуризации и проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ. При этом было спасено 236 человек», - говорится в сообщении.

На акватории столицы сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы спасли 42 человека и оказали первую помощь 71 пострадавшему.

Кроме того, спасатели провели 18 аварийно-спасательных работ. Помимо этого, они обеспечили безопасность более 400 городских мероприятий на водных объектах, а также провели 75 тысяч профилактических рейдов по предупреждению происшествий на воде.

Спасатели МГПСС провели более 100 мероприятий со школьниками и рассказали о правилах безопасного поведения на водных объектах.