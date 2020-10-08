РИАМО - 8 окт. В своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о двух типах коронавируса, одним из них болеют часто, другим гораздо реже, сообщает Газета.ru.

Врач отметил, что первый тип напоминает острое респираторное заболевание. Его переносят около 90% больных. Другим видом коронавируса, выраженным пневмонией, болеют куда реже.

«И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению», — сказал Мясников.

По словам доктора, первый вариант заболевания лечат амбулаторно, второй — в зависимости от клинической картины.

11 августа в Минздраве зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​

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