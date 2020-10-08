РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей не пренебрегать правилами профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

Азаров отметил, что Covid-19 - по-прежнему очень серьезная угроза.

«Всем не хочется повторения такой тяжелой весны. Нам вместе надо избежать больших и серьезных последствий. Осенью у Covid-19 появился коварный союзник, и сейчас для всех нас настало время большой социальной ответственности!» - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.



Он попросил не пренебрегать хорошо известными, но очень важными правилами профилактики, а также напомнил о том, что самолечение недопустимо.