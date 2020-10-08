РИАМО - 8 окт. Московским областным УФАС России в отношении МУП «Некрасовский водоканал» принято решении о штрафе в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС обратился житель Дмитровского городского округа с жалобой на нарушение МУП «Некрасовский водоканал» правил холодного водоснабжения и водоотведения.

«По результатам рассмотрения заявления управлением установлено, что предприятие нарушило правила холодного водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

Данный факт явился основанием для привлечения предприятия к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Одновременно МУП «Некрасовский водоканал» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.