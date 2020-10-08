РИАМО - 8 окт. Благодаря фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предприниматели получили кредиты на сумму свыше 16 миллиардов рублей по итогам девяти месяцев этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По итогам девяти месяцев субъекты малого и среднего предпринимательства получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда, что соответствует цифрам за аналогичный период прошлого года. 60% объема поручительств оформили малые предприятия, 24% — микропредприятия, а 16% — средний бизнес», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Половина объема данной поддержки пришлась на организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, 20% — на производственные и инновационные предприятия, 9% — на организации строительной сферы. Еще 21% распределился между компаниями, работающими в области транспорта, медицины, образования, услуг и прочими.

Большую часть предоставленных гарантий Московский гарантийный фонд направил на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств. Кроме того, предприниматели оформляли поручительства на рефинансирование займов, исполнение госконтрактов, инвестиционные цели и прочие нужды.

«На Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы приходится более четверти совокупного объема поручительств региональных фондов. При этом его капитал составляет 10 миллиардов рублей, а портфель поручительств — 20 миллиардов. Эти средства сегодня обеспечивают для московских предпринимателей кредиты совокупным объемом 40 миллиардов рублей», — сказал Фурсин.

Он пояснил, что фактически каждый рубль, который на сегодняшний день вложен в фонд, запустил в экономику города 4 рубля заемного финансирования.

Из-за пандемии коронавируса фонд рассматривает некоторые виды заявок по упрощенной схеме, среди них займы на выполнение госзаказа и операции с крупнейшими банками. Для малого и среднего бизнеса действует городская программа льготного кредитования.

Заявку на поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы можно оформить онлайн, а также через кредиторов-партеров и в центрах услуг для бизнеса.​