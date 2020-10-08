коронРИАМО - 8 окт. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в столице выросло количество кремаций до 70-72%, сообщил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — сказал Екимов в интервью РБК.

Он отметил, что до пандемии стандартные пропорции погребений в мегаполисе были следующими: 53-54% кремаций на 46-47% захоронений в землю. Но после пандемии в городе кремации выросли до 70–72%.

По его словам, на сегодняшний день со свободными местами на кладбищах Москвы проблем нет. Акимов выразил уверенность в том, что шесть открытых для новых захоронений кладбищ избавит город от проблемы дефицита места на многие годы.

«Участки для свободного захоронения есть. Открыты Бутовское, Алабушевское, Ястребковское кладбища», — добавил Екимов.

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