РИАМО - 8 окт. Каждый день свыше 100 человек приходят в Никольский храм в Солнечногорске, чтобы посмотреть на уникальную тактильную икону «Взыскание погибших», сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

«Помолиться перед иконой могут все верующие, а также те, кто имеет проблемы со зрением», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что образ Божией Матери «Взыскание погибших» является первым тактильным для храмов Солнечногорского благочиния. Данная икона стала первой подобной в городском округе.

«Воплощение в рельефе образа «Взыскание погибших» навеяно автору одним из первых массовых преступлений фашистов на территории нашей страны – расстрел 9 тысяч жителей в Багерове под Керчью в 1941 году. Именно в память о тех, кто погиб за Родину, была создана эта икона», - добавил представитель пресс-службы.

Образ Богородицы создал художник-скульптор, член Гильдии Храмоздателей, автор проекта «Увидеть Икону» Олег Зон. Он сделал икону в технике высокого рельефа, ведь прикосновение очень важно для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

На создание данной иконы у художника-скульптора ушло два месяца.