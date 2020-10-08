РИАМО - 8 окт. За последние сутки в столице выздоровел после коронавирусной инфекции еще 1341 человек, число вылечившихся продолжает расти, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 257 703», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также за последние сутки в столице скончались 55 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Из-за роста новых случаев коронавируса в столице возобновили домашний режим для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

С 5 октября работодатели в столице обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Для того, чтобы строже контролировать соблюдение этой меры, власти обязали каждую неделю сообщать о переводе работников на удаленку в правительство столицы.

С 9 октября будут временно заблокированы транспортные карты московских школьников и пенсионеров. У учащихся — до конца двухнедельных каникул, у граждан из групп риска — до 28 октября.

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8 ОКТЯБРЯ

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

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