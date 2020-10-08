РИАМО - 8 окт. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенного весной режима самоизоляции Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» потерял порядка 50 миллионов рублей, саду пришлось приостановить свою работу в самое пиковое время, сообщил РИАМО директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

«Убытки у нас огромные. Сад пришлось закрыть более чем на три месяца в самое пиковое время. Пришлось прервать одну из самых популярных наших выставок «Репетиция весны». Cад живет за счет посетителей. Понятно, что львиная доля дохода – это посетители. Поэтому убытки были невообразимы. Я считаю, что мы потеряли приблизительно 50 миллионов рублей», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что сейчас администрация «Аптекарского огорода» пытается смягчить удар от потери средств. Например, на выставку хризантем, проходящую сейчас на территории сада, средства собирали на краудфандинговой платформе.

Также Ретеюм, который еще является главой «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств», считает, что столичные парки в пик распространения коронавирусной инфекции не надо было закрывать.

«Надо было просто всех посетителей парков убеждать в том, что необходима социальная дистанция, маски и перчатки. Это действительно действует. Возможность людям гулять в парках нужно было сохранить. Это психологический отдых, сохранение физических нагрузок. В парках гораздо легче соблюдать дистанцию чем в любом другом месте», - уточнил собеседник.

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