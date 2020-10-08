РИАМО - 8 окт. Более 500 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра столицы, они дистанционно следят за здоровьем горожан с коронавирусом, которые болеют без осложнений и лечатся дома, сообщает оперштаб Москвы.

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, консультации получают и участники исследования вакцины против коронавируса.

«С помощью видеосвязи специалисты в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации», - говорится в сообщении.

Специалисты центра контролируют состояние пациентов, корректируют лечение, в том числе дозировку препаратов, а еще оценивают течение заболевания. Все данные они вносят в систему ЕМИАС. Среднее время удаленного приема составляет 13–15 минут.

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