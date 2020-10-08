РИАМО - 8 окт. По всей стране в аптеках было куплено свыше 500 упаковок препаратов от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир», больше всего покупателей отмечено в столице (свыше 90%), пишет в четверг газета «Известия».

«Средняя стоимость «Арепливира» <...> — 12 667 рублей, а «Коронавира» — 12 370 рублей», - отмечается в публикации.

К концу месяца отечественные аптеки будут располагать еще одним средством от Covid-19 - «Авифавир». Предполагается, что с его появлением стоимость остальных препаратов снизится.

«Эксперты отмечают, что препараты этого ряда могут вызывать тяжелые побочные эффекты, поэтому решение об их розничной продаже обосновано только при строгом соблюдении рецептурной формы отпуска лекарств», - отмечается в публикации.​

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