РИАМО - 8 окт. Пандемия Covid-19 заставила многих граждан пересмотреть свои взгляды на туризм, после закрытия границ из-за коронавирусной инфекции популярность аудиогидов подмосковных городов и музеев выросла в разы, сообщил РИАМО сооснователь и руководитель платформы аудиогидов izi.Travel Егор Яковлев.

«Ситуация с ковидом сильно изменила отношение у людей к локальному туризму. Когда ехать стало некуда, люди стали ездить по ближайшим точкам. Мы видим насколько выросла популярность практически всех аудиогидов. В Подмосковье, если говорить грубо, популярность выросла вдвое. Некоторые выросли просто в разы», - сказал Яковлев.

Он добавил, что коронавирусная инфекция сильно поменяла туристические взгляды как москвичей, так и жителей региона.

«В Москве живет больше 12 миллионов человек. Сотни тысяч человек выезжают на дачи в область каждые выходные. Но никто не думал по пути, что можно просто заехать в соседний музей или город. Люди не видели в этом интересного. А тут жизнь заставила не выезжать за границу, и люди поехали в Подмосковье, а потом говорят, что условный Дмитров может быть красивее и интереснее условного Парижа. Человека цепляет, и он уже едет в другой подмосковный город, а там тоже красиво», - добавил Яковлев.

Он подчеркнул, что для многих красота подмосковных городов стала открытием.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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