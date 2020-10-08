РИАМО - 8 окт. В 2020 году Москва сэкономила на госзакупках порядка 30 миллиардов рублей, московские заказчики заключили на электронных торгах 64,4 тысячи контрактов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Сумма контрактов превышает 741 миллиард рублей, что на 26,5% больше, чем в аналогичный период прошло года. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, система электронных торгов в городе позволяет предпринимателям участвовать в закупках, не сталкиваясь с ненужными административными барьерами.

«Благодаря этому на городских электронных аукционах существует высокая конкуренция – в среднем это четыре-пять участников на заказ, а следовательно растет и общая экономия по итогам заключенных контрактов, которая в этом году уже составила почти 30 миллиардов рублей», — отметил Ефимов.

Лидерами по объему закупок стали поставки продуктов питания, лекарств и медизделий, а также ремонт и уборка объектов недвижимости.

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в 44-ФЗ, по которым участие в закупках стало более доступным для малого бизнеса. Теперь заказчики, по контрактам которых не предусмотрен аванс, могут не требовать от поставщика банковских гарантий или внесения денежных средств. Заказчикам также разрешено изменять цену и сроки контрактов без наложения на исполнителей санкций по неустойкам.

Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что, несмотря на ограничения в этом году, показатели по количеству заключенных контрактов соответствуют динамике прошлого года, а объем сделок растет.

«Мы видим оживление предпринимательской активности и положительную динамику третьего квартала этого года. Всего с июля по сентябрь 2020 года московские заказчики заключили более 21 тысячи контрактов на сумму более 360 миллиардов рублей. По объему закупок это на 86% больше, чем за второй квартал этого года», — подчеркнул Щербаков.