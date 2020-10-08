РИАМО - 8 окт. С 12 по 17 октября столичные детские технопарки проведут бесплатные занятия для школьников, во время каникул пройдут интенсивные курсы, лекции и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году осенние каникулы в школах продлили на одну дополнительную неделю, чтобы не допустить распространения коронавируса. Мы предлагаем ученикам провести это время с пользой. Присоединиться к познавательным урокам детских технопарков, можно не выходя из дома», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что весной и летом онлайн-курсы технопарков прослушали порядка 35 тысяч учеников столичных школ.

Московским школьникам предлагают обучится ораторскому мастерству, это можно сделать на занятиях «Наукограда». Всем желающим расскажут о том, как выступить красноречиво и убедительно, а еще можно будет научиться проводить презентации. Данные мастер-классы пройдут 12, 14 и 16 октября, начало в 13:00.

3 октября в 14:00 для для интересующихся сферой культуры пройдет онлайн-занятие «Современное искусство: ключи к пониманию». 14 октября в «Наукограде» состоится мастер-класс «Создание сайтов» (начало в 12:00), а 15 октября — занятие «Введение в авиацию» (начало в 14:00).

Для учеников 7-11 классов детский технопарк равных возможностей РГСУ проведет «Инженерные каникулы».

Детский технопарк «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана приглаашет желающих пройти виртуальный интенсивный курс «Мехатронный модуль контроля состояния и аварийного перекрытия нефтепровода».

Кроме того, столичные школьники смогут познакомиться с профессией судебного эксперта-криминалиста на курсе детского технопарка «Менделеев-центр». На него приглашают учеников 8–10 классов. Программа «Минералогия и судебная экспертиза» пойтет с 19 октября до 14 декабря. Заявки принимаются до 16 октября.

На сегодняшний день в мегаполисе работают 18 детских технопарков. В 88 лабораториях школьники осваивают 41 уникальное направление работы.​