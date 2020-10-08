РИАМО - 8 окт. У музеев, усадеб и городов Московской области есть множество мобильных аудиогидов, рассказывающих о местных достопримечательностях, в ближайшее время может появится первый аудиогид об истории подмосковного Жуковского, сообщил РИАМО сооснователь и руководитель платформы аудиогидов izi.Travel Егор Яковлев.

«Сейчас Ростуризм объявил грант на развитие туризма. И я знаю, что один человек хочет сделать по своему родному городу – по Жуковскому – аудиогид на средства от гранта. Это частная инициатива, такого в Жуковском еще нет, человек просто захотел рассказать о месте, в котором живет», - сказал Яковлев.

Он добавил, что подача заявок на грант от Ростуризма закрывается 8 октября. В случае победы жуковчанина появление аудиогида на платформе izi.Travel стоит ожидать в течение двух-трех месяцев.

Как уточняется на сайте городского округа, Жуковский сравнительно молодой город, но территория, на которой он расположен , имеет давнюю историю сел Новорождествено, Колонец, усадеб Мусиных-Пушкиных и других. Также Жуковский имеет мировую репутацию центра авиационной науки РФ. Кроме того, он является наукоградом.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога»: https://travel.riamo.ru/podkasty.