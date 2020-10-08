РИАМО - 8 окт. В Солнечногорске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении около 500 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Возле одного из домов на улице Садовая задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время личного досмотра в рюкзаке злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общим весом около 500 граммов», – уточнила Петрова.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.