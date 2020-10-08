РИАМО - 8 окт. В столице объем контрактов жизненного цикла в сфере здравоохранения составляет свыше 31 миллиарда рублей, совокупный объем таких контрактов в городе - порядка 515 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данные соглашения предусматривают, что в течение всего срока службы проданного оборудования поставщик будет заниматься его обслуживанием и ремонтом.

«В рамках таких контрактов город приобретает не просто высокотехнологичный товар, но и его работоспособность на весь период эксплуатации. Контракты жизненного цикла уже доказали свою эффективность в транспортной сфере и ЖКХ, и с прошлого года мы начали заключать их в здравоохранении», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в настоящее время проходит второй этап реализации программы договоров жизненного цикла, в рамках которого уже объявлены или состоялись закупки по заключению контрактов на маммографы и цифровые рентген-аппараты.

«По уже завершившимся конкурсным процедурам среднее снижение первоначальной цены составило порядка 47%. Благодаря контрактам жизненного цикла в здравоохранении столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису», - добавила Ракова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, столица проводит аукционы по закупке медоборудования вместе с другими регионами страны. Данная кооперация на межрегиональном уровне позволяет покупать необходимое оборудование на 50% дешевле начальной стоимости, а также получать возможность подписывать договоры с производителями, которые несут ответственность как за поставку товара, так и за его работу.