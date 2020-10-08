РИАМО - 8 окт. Жители Москвы и Московской области смогут увидеть метеорный поток Леониды в ноябре, лучше всего метеориты будет видно вдали от городов, сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«В ноябре действует метеорный поток Леониды. Особенно хорошо будет его видно 17 ноября», - сказала Рублева.

Она уточнила, что лучше всего наблюдать метеорный поток Леониды после полуночи и делать это стоит подальше от городского освещения.

Леониды известны около 3,8 тысячи лет и названы по имени созвездия Льва (латинское Leo), потому что создается впечатление, что метеоры вылетают из данного созвездия. Скорость падающих метеоров достигает 70 километров в секунду, они на несколько секунд оставляют за собой на небе цветные полосы.

А каждые 33 года обычный звездопад превращается в настоящую метеорную бурю. Это связано с тем, что комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу раз в каждые 33 года. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся метеоров.

Кроме того, очень мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров. Последний раз комета Темпеля-Тутля побывала вблизи Солнца в 1998 году и вернется лишь в 2031 году.