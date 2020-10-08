РИАМО - 8 окт. В конце ноября жители столицы и Подмосковья смогут наблюдать за полутеневым лунным затмением невооруженным глазом, сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«30 ноября состоится полутеневое лунное затмение. Оно произойдет, когда на большинстве территории России будет день и полная Луна не будет видна над горизонтом», - сказала Рублева.

Она отметила, что наибольшая полутеневая фаза наступит в 12:43. В это время Луна погрузится в полутень своим северным краем и эффект затмения будет виден невооруженным глазом.​

Предыдущее полутеневое лунное затмение жители региона могли наблюдать в начале июня.