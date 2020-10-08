РИАМО – 8 окт. В будущем информацию по смертности от коронавирусной инфекции могут скорректировать, так как вирус ускоряет другие тяжелые заболевания, приводя к летальности, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Смертность выросла. Но умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже», - сказал Малков в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Он также рассказал об использовании мобильных операторов для переписи населения и подготовке изменений подхода к расчету МРОТ.

«Когда мы говорим о таких базовых основополагающих понятиях, как прожиточный минимум и МРОТ, очевидно, что абсолютно все сразу учесть невозможно. Требуется некоторое время», - отметил Малков.

Он добавил, что от старых механизмов расчетов МРОТ отказываться не собираются до тех пор, пока эксперты не убедятся, что новые методики достаточно проработаны.

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.