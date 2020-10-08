РИАМО - 8 окт. На территории Подмосковья специалисты провели замену свыше 6 тысяч квадратных метров дорожного покрытия с 29 сентября по 6 октября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в период с 29 сентября по 6 октября завершили ремонт покрытия на двух участках муниципальных дорог общей площадью более 6 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московской области также приступили к ремонту территорий медицинских учреждений. В настоящее время работы ведутся более чем на 20 объектах.​

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что Подмосковье вошло в топ российских регионов по темпам и объемам ремонта дорог.