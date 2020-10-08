РИАМО - 8 окт. Прием заявок на участие в конкурсе Game Innovators для киберспортивных стартапов начался на официальном сайте мероприятия, конкурс будет проводить Московский инновационный кластер при поддержке Mail.Ru Group, «Билайн» и Wargaming, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Подать заявку на участие можно до 30 октября на официальном сайте конкурса.

«Это уникальный проект для российского киберспортивного рынка. Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она пригласила к участию в мероприятии разработчиков игр и дизайнеров.

«Предлагаем российским разработчикам и предпринимателям воспользоваться возможностями кооперации с отраслевыми партнерами и получить импульс для ускоренного развития», – отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В финале конкурса окажутся 20 команд, которые представят свои проекты потенциальным покупателям и инвесторам. Финалисты мероприятия смогут получить помощь в масштабировании бизнеса, образовательную и консультационную поддержку.