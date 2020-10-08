РИАМО - 8 окт. Две виртуальные физические лаборатории «Оптика» и «Механика» стали доступны в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ученики столичных школ смогут сделать эксперименты по геометрической и волновой оптике при помощи лаборатории «Оптика». А лаборатория «Механика» позволит провести опыты, которые связаны с равновесием рычага и блоков, движением тел по горизонтальной и наклонной плоскостям.

«Новые виртуальные лаборатории — это современный эффективный онлайн-инструмент для проведения занятий школьного курса физики, позволяющий педагогу иллюстрировать свои уроки экспериментами, а учащимся — повторить опыты в классе или дома», — сказал представитель пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Виртуальные лаборатории в библиотеке МЭШ доступны круглый год, в том числе в каникулы.

В настоящее время пользователи МЭШ могут провести эксперименты в семи виртуальных лабораториях. В МЭШ доступны онлайн-лаборатории по физике: «Оптика», «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», а также математические лаборатории «Планиметрия», «Стереометрия», «Графики функций».​