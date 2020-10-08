РИАМО - 8 окт. Исторический центр Серпухова напоминает уездные городки из книг русских писателей XIX века: узкие улочки, одноэтажные деревянные домики, резные наличники и печные трубы. Сегодня на территории местного кремля живут обычные люди, а в историко-художественном музее хранятся экспонаты, каких нет даже в итальянской галерее Уффици. Тайны древнего Серпухова можно узнать в подкасте «Путь-дорога».



В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, зачем разобрали кремлевскую стену, что жители находят в древних колодцах, почему секреты в Серпухове лучше рассказывать шепотом, куда ведут монастырские подземные ходы и кто выпил 200-летнее вино из тайника купчихи.

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, усадьбы Абрамцево и Мураново, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.