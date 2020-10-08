РИАМО - 8 окт. Столичная прокуратура проверит деятельность частной клиники в центре Москвы, где скончалась пациентка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, 7 октября после оказанных в клинике платных медицинских услуг женщину нашли мертвой в палате.

«Прокуроры проверят соблюдение <...> законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», - говорится в сообщении.

По результатам проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как уточняется в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Подмосковью, региональное ведомство проведет предварительную проверку в отношении частной клиники, расположенной на улице Большая Молчановка, где 45-летняя пациентка скончалась после пластической операции.

Ранее в отношении этой организации уже проводились подобные мероприятия. Там умер 39-летний мужчина после того, как ему провели операцию на носовой перегородке.