РИАМО - 8 окт. В четверг в Москве и Подмосковье будет тепло и облачно, воздух прогреется до плюс 19 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 17-19, по области - 14-19 градусов. Температура выше нормы на 3-5 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 45%. Геомагнитный фон ожидается спокойный.

Для метеозависимых людей, гипертоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией и мигренью погодным нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления, предупреждают специалисты.