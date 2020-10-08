РИАМО - 8 окт. Работы по созданию нового общественного пространства для прогулок и отдыха заканчиваются в Даевом и Ананьевском переулках на территории столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, благоустройство в переулках начали в феврале текущего года. Однако его проведение пришлось приостановить из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

«Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции улицы Сретенка и Садового кольца», – сказал Бирюков.

При проведении работ основной целью для строителей является создание комфортного и безопасного пространства для пешеходов.

«В результате благоустройства все воздушные кабельные линии убрали под землю в коллекторы, расширили тротуары, установили более 120 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, скамейки и навигационные стелы», - уточнил заммэра.

Он добавил, что после завершения благоустройства планируется также открыть станцию проката велосипедов, создать велопарковки.

Кроме того, в переулках вскоре закончатся работы во дворах, где в порядок приводят проезды и дорожки. Специалисты оборудуют детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

По словам Бирюкова, во время снятия асфальта в Ананьевском переулке строители обнаружили исторические решетки со световыми призмами. Их отреставрируют, а затем установят на прежнее место.