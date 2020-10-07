РИАМО - 7 окт. Стиральную машинку подарили жительнице деревни Алфимово городского округа Ступино Марии Белокопытовой, на попечении которой находится внучка – инвалид с детства, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Подарок вручил советник губернатора Московской области в ранге министра, первый замсекретаря партии «Единая Россия» в Подмосковье Александр Коган. Машинку установили и сразу же подключили. Белокопытова отметила, что стиральная машинка является для нее огромным подарком.

«Бабушка одна ухаживает за внучкой, у которой ДЦП. Подарили стиральную машинку, так как прежняя вышла из строя. Познакомились с семьей, узнали, что также требуется специальная коляска. Есть фирмы, которые изготавливают их на заказ, учитывая специфику заболевания. Кроме того, семья живет на третьем этаже. Без подъемника, даже на коляске, спустить внучку на улицу для бабушки непосильная задача. Подумаем, как помочь и в решении этой проблемы», – сказал Коган.

Внучке Марии – 19-летней Алине в подарок привезли радио. Ранее бабушка говорила, что девочка очень любит слушать музыку и новости.

По словам Когана, теперь важно решить следующую задачу и обеспечить Алине ежедневные прогулке на свежем воздухе.

«Почти два года люди не покидали свою квартиру, не гуляли по улице, не дышали свежим воздухом. Мария Михайловна ежеминутно заботится о своей внучке, одну не оставляет. Мы сделаем все, для того, чтобы они как можно скорее добавили в свой распорядок дня ежедневные прогулки», - заключил Коган.