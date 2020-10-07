РИАМО - 7 окт. Свыше 40 километров новых линий наружного освещения появились в этом году на дорогах регионального значения в Подмосковье, работы ведутся в целях повышения уровня безопасности дорожного движения в темное время суток, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В этом году на региональной сети линии освещения построили на 28 участках в восьми муниципальных образованиях – это 43,5 километра. В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли дорожные аварии с погибшими», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнен в Богородском округе, где линии наружного освещения появились на 14 участках общей протяженностью около 14 километров. В городском округе уже подключены новые линии на 11 участках.

Комплекс работ по строительству наружного освещения включает монтаж опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы. Всего в период с 2016 до 2019 годов в Московской области построено 860 километров линий освещения вдоль дорог регионального значения.