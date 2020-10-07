РИАМО - 7 окт. Восьмого октября центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ представит специальную программу, приуроченную ко Всемирному дню осьминога, принять участие в ней можно будет не выходя из дома, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«8 октября мы поздравим Оську — нашего гигантского осьминога, или осьминога Дофлейна. Этот вид относится к головоногим моллюскам. Трижды в неделю наш водолаз погружается в аквариум №11 и кормит осьминога. В рационе у Оськи рыба, лангустины, раки, крабы, мидии, креветки», — казала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

В этот день на сайте океанариума будет выложен тест, в котором можно проверить свои знания о головоногих моллюсках, а также разместят подборки красочных тематических обоев для смартфонов, которые можно будет скачать бесплатно.

На официальной странице «Москвариума» в соцсети Instagram в 12:00 пройдет прямой эфир с праздничным обедом осьминога Оськи, а еще будет опубликована подборка интересных фактов об этом морском обитателе.

В 16:00 стартует творческий конкурс на лучший рисунок осьминога. Участников поделят на две категории: дети до 12 лет и взрослые. Результаты креативного состязания будут объявлены 15 октября в 16:00. Победители получат билеты на новое представление с участием морских животных «Шоу воды», которое будет идти в «Москвариуме» до 22 ноября.

В завершение онлайн-программы в 18:00 на YouTube-канале и официальных страницах центра в соцсетях впервые будет опубликован ролик с кормлением осьминога, снятый «от первого лица».