РИАМО - 7 окт. За семь месяцев 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в страны Содружества Независимых Государств превысил отметку в 415 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Данный показатель больше объема экспорта продуктов агропромкомплекса региона в аналогичный период 2019 года на 11%.

«Ведущие импортеры Подмосковной пищевой продукции агропромышленного комплекса Московской области среди стран СНГ – это Казахстан, доля в общем объеме экспорта – 37,5%, Белоруссия – 29,3%, Украина – 6,24%, Азербайджан – 6,22%, Узбекистан – 6,21%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции в денежном выражении наблюдается в отношении Молдавии - 31,42%, Туркмении - 9,22% и Таджикистана - 3,13%.