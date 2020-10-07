РИАМО - 7 окт. Участившиеся жалобы жителей Коломенского округа на выбросы цементной пыли стали поводом для посещения замминистра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым Щуровского завода «ЛафаржХолсим», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Из-за участившихся жалоб губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение изучить ситуацию и принять меры к улучшению экологической обстановки. Совместно с руководством предприятия принято решение о проведении экологического аудита на предприятии.

«Предприятием вместе с министерством разрабатывается дорожная карта по обследованию технологического оборудования. Это позволит установить возможные источники появления неучтенной ранее пыли. Будут производиться замеры запыленности как в санитарно-защитной зоне, так и на территории жилой застройки микрорайона Щурово», - отметил Воронцов.

Он добавил, что экологи не исключают существования иных источников появления пыли в микрорайоне, поэтому совместно с городской прокуратурой будут проверены другие производственные предприятия Коломенского округа.

В свою очередь, руководство предприятия заявило, что в дополнение к обязательным мероприятиям по экоконтролю начат независимый мониторинг качества атмосферного воздуха. Аккредитованная лаборатория «Экомониторинг» проводит анализы в 14 контрольных точках потрем показателям (взвешенные вещества, диоксид азота и сероводород) как на границе санитарно-защитной зоны, так и в жилой зоне микрорайона. О результатах мониторинга жителей Коломны проинформируют.

В 2011 году завершилась масштабная модернизация предприятия. Инвестиции в реконструкцию завода составили 550 миллионов евро и позволили полностью обновить производственную линию, увеличить производительность завода, а также улучшить экологические показатели. Сегодня для доставки сырья из карьера используется герметичный ленточный конвейер, установлено более 120 пылеулавливающих фильтров.

«Компания «ЛафаржХолсим» наравне с жителями Коломны обеспокоена ситуацией в Щуровском микрорайоне. Все обращения граждан мы рассматриваем в индивидуальном порядке, представитель предприятия встречается с каждым лично», - сообщил директор Щуровского и Воскресенского заводов «ЛафаржХолсим Россия» Артур Бузюров.

Он отметил, что компания изучает сложившуюся ситуацию в тесном взаимодействии с правительством Московской области, администрацией городского округа, контролирующими ведомствами.