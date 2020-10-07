РИАМО - 7 окт. В Москве к 11 годам колонии приговорили 34-летнего ранее судимого уроженца города Тбилиси Шалвы Озманова, который был криминальным авторитетом, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Суд установил, что в августе 2014 года Озманов в помещении автомойки, расположенной на улице Полярной, выстрелил из незаконно приобретенного неустановленного огнестрельного оружия с самодельным стволом в администратора, причинив ему слепое огнестрельное ранение внутренней поверхности левого бедра, что повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего», – уточняется в сообщении.

Также было установлено, что у Озманова есть уголовный статус так называемого «вора в законе». Он занимает высшее положение в преступной иерархии и пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния на территории Московского региона и Краснодарского края.

Суд приговорил Озманова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.