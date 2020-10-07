РИАМО - 7 окт. Проведение в РФ пенсионной реформы подняло ряд вопросов, в том числе о необходимости детального правового регулирования труда предпенсионных работников, у которого есть свои особенности, говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

«Такая мера, как повышение пенсионного возраста, создает отдельную категорию предпенсионных работников, особенность которой заключается в достижении определенного возраста, предшествующего выходу на пенсию», - говорится в сообщении.

Само определение предпенсионного возраста можно найти в положениях статьи 144.1 Уголовного кодекса РФ и статьи 5 закона РФ от 19 апреля1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Статус гражданина предпенсионного возраста подтверждает справка, оформленная территориальным органом Пенсионного фонда России. Также подтверждением статуса может служить ответ ПФР на запрос службы занятости по обращению гражданина.

«Кроме того, в закон «О занятости населения в Российской Федерации» внесены изменения, обусловленные осуществлением государственной политики в области содействия занятости граждан предпенсионного возраста. В статье 34.2 данного закона предусмотрены дополнительные гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного возраста», - отмечается в материале.

Подобные гарантии связаны с условиями и сроками выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, а также с выплатой стипендии, которую также могут выплачивать людям из этой группы в период прохождения профобучения и получения дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости.

Кроме того, изменения внесли в законодательство в сфере защиты здоровья предпенсионных работников. Так, Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 185.1, согласно ей работники, не достигшие пенсионного возраста, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места (должности) и среднего заработка.

Также появилась уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Речь идет о статье 144.1 УК РФ. Однако, уголовная ответственность в данном случае наступает только в случаях, когда работодатель при принятии решения руководствовался дискриминационным мотивами.

Преступлением будет и ситуация, если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, однако по делу имеются доказательства того, что сотрудника вынудили подать заявление об увольнении по собственному желанию именно в связи с предпенсионным возрастом.