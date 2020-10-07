РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. В стационар в подмосковном Красногорске за сутки поступил 21 новый пациент с коронавирусной инфекцией, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости COVID-19 в Красногорске на 7 октября: 4209 (+30) - подтвержденные диагнозы с начала пандемии, 3286 (+24) - выздоровели в стационаре, 137 (+21) - на данный момент в больнице», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что в настоящий момент 3 пациента находятся в реанимации на ИВЛ. За весь период от пневмонии скончался 321 пациент, из них трое – за последние сутки. ⠀

«Берегите себя и близких, соблюдайте санитарные нормы и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил основные правила поведения, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Для того, чтобы обезопасить себя и родных от коронавируса, а также сдержать распространение инфекции, нужно носить маски, не заниматься самолечением, а также ограничить поездки на общественном транспорте.

Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Цены на маски в подмосковных аптеках снизили до 5 рублей. Всем жителям региона необходимо носить маски и перчатки для снижения риска заражения коронавирусом.

- В Подмосковье сформирован запас масок в размере 5 млн штук. Его хватит на 3 месяца, при необходимости он будет пополняться.

- Два сомнительных результата тестов на Covid‑19 выявили в сборной РФ по футболу. В настоящее время происходит перепроверка результатов.

- Более 50 протоколов составили за нарушение перчаточно‑масочного режима в 3 ТЦ столицы. В среду были проверены ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

- Онищенко спрогнозировал вакцинацию от коронавируса в РФ через 1–2 месяца. По его словам, для пожилых людей прививка должна быть бесплатной.

- Временные госпитали в Москве позволят не сокращать объемы оказания плановой медпомощи. Госпитали оборудованы необходимым оборудованием для высокоточной диагностики.

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.