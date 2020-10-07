РИАМО - 7 окт. «ТСК Мосэнерго» направило в Федеральную службу судебных приставов исполнительные листы на сумму более 105 миллионов рублей для взыскания неоплаченных средств за поставленное тепло с управляющей компании ООО «Юнисервис», говорится в сообщении пресс-службы «ТСК Мосэнерго».

Одним из самых крупных и постоянных должников за поставленную тепловую энергию на территории Химок была компания «Добрый город» (позднее ее переименовали в ООО «Юнисервис»). ООО «ТСК Мосэнерго» для урегулирования вопроса по погашению задолженности провело ряд встреч с администрацией Химок, Минэнерго Подмосковья, руководством региона. С марта по май 2020 года и в августе 2020 года «Юнисервис» не исполнил взятые на себя обязательства в части погашения задолженности.

«С целью защиты своих интересов ООО «ТСК Мосэнерго» 2 июля 2020 года для принудительного исполнения направило исполнительный лист в кредитное учреждение», – уточняется в сообщении.

В июле 2020 года в адрес ООО «ТСК Мосэнерго» поступило обращение компании «Юнисервис» о намерении надлежащим образом исполнять свои текущие обязательства согласно заключенным мировым соглашениям и ежемесячно производить оплату согласно достигнутым ранее договоренностям.

«Но до настоящего момента денежные средства не оплачиваются. «ТСК Мосэнерго» вынуждено использовать весь разрешенный законодательством набор инструментов для повышения платежной дисциплины потребителей, в том числе обращение в ФСПП, так как несвоевременная оплата поставленных ресурсов создает риски безаварийного прохождения начавшегося отопительного сезона», – отметил начальник управления сбыта «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.