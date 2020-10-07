РИАМО - 7 окт. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала применять практики Московской области по развитию конкуренции в других регионах России, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Чтобы обобщить лучшие и худшие практики субъектов РФ, направленные на развитие конкуренции, и наоборот, имеющих антиконкурентный характер, ФАС опубликовала Белую и Черную книги региональных практик в сфере конкуренции за 2020 год.

«В частности, практика по созданию регионального портала кооперации промышленных предприятий, разработанная подмосковным Мининвестом, может быть успешно применена и в других субъектах РФ», - говорится в сообщении.

Портал кооперации промышленных предприятий (prom.mosreg.ru) вошел в раздел Белой книги «Лучшие практики реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

В системе можно автоматически подбирать клиентов и поставщиков на основании данных о предприятии. Помимо взаимодействия с партнерами, у пользователей есть возможность получать актуальную информацию и вести переписку с властями.