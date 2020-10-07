РИАМО - 7 окт. В столице родители школьников смогут видеть полную картину образовательной программы детей в МЭШ, они смогут узнать подробную информацию об учебном плане на год вперед, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

В новом учебном году в электронном веб-дневнике добавили ряд обновлений, которые сделали его еще более незаменимым и универсальным помощником в учебе и внеурочной жизни.

«Стала доступна программа обучения с описанием тем уроков по предметам, прикрепленными материалами для работы в классе и дома», - говорится в сообщении.

В разделе «Учеба» есть все предметы, которые предстоит изучить ребенку в течение года. Там же отобразили количество часов, отведенное на каждый из них. Если нажать на блок с любым из предметов, можно посмотреть пройденный объем материала, основные темы и количество занятий, запланированных на их изучение.

У пользователей еще появилась возможность просмотреть прикрепленные материалы от учителя.

«Изменения коснулись, прежде всего, разделов главного меню. Также среди преимуществ - <...> улучшенная производительность и быстродействие», - заключается в материале.