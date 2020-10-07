РИАМО - 7 окт. Музеи Московского Кремля объявили о получении в дар архива Карла Фаберже, переданного по распоряжению его наследницы – правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, которая умерла во Франции в феврале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы музеев.

«Архив был получен музеем в сентябре 2020 года. Входящие в его состав документы и мемориальные предметы охватывают период более 100 лет и отражают жизнь семьи Фаберже на протяжении всего XX столетия», – уточняется в сообщении.

В состав архива входят документы, личные вещи, инструменты мастеров, ценнейшие фотографии. Наброски и эскизы предоставляют исследователям возможность проследить процесс создания ювелирных шедевров.

Кроме того, в архиве находятся документы рода Шереметевых, которые являлись родственниками Татьяны Фаберже по материнской линии.