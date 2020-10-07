РИАМО - 7 окт. Во время акции «Экодежурный по стране» в Московской области собрали 25 тонн мусора, акция прошла по инициативе детско-юношеской организации «Российское движение школьников», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«В течение десяти дней школьники, студенты, эковолонтеры убирали мусор в лесах, прибрежных зонах водоемов и в излюбленных местах отдыха жителей», - говорится в сообщении.

По информации из муниципалитетов в акции приняли участие почти 5,8 тысячи молодых жителей Подмосковья. Местные власти помогли волонтерам, организовав вывоз отходов на законные места размещения.

Всего было собрано порядка 25 тонн мусора. Самыми активными оказались жители Дмитровского городского округа, городских округов Клин и Ступино: в этих муниципалитетах на уборку мусора вышли в общей сложности 4,4 тысячи человек.